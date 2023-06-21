21 июня 2023, 15:10
Министерство сельского хозяйства России предложило запретить экспорт риса и рисовый крупы до конца года
В Министрестве сельского хозяйства выступили с предложением запретить экспортировать рис и рисовую крупу до конца текущего года. Об этом написали «Народные новости» со ссылкой на портал проектов нормативных правовых актов.
На сайте говорится, что ранее подобный запрет действовал с конца 2022 года до 30 июня текущего года.
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С чем связана подобная мера, не уточняется.
Экспорт
Сельское хозяйство
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