Стало известно, кто возглавит Министерство счастья на Камчатке

Камчатское министерство счастья возглавила Анастасия Федорова. Ранее она возглавляла центр выплат и была заместителем министра социального развития региона.

О назначении сообщила пресс-служба правительства Камчатского края. Официально место работы Федоровой называется министерством социального благополучия и семейной политики.

В сентябре губернатор Владимир Солодов объявил о планах разделить министерство социального развития и труда на два новых органа: министерство труда и кадрового потенциала и министерство социального благополучия. Второе неформально назвали министерством счастья.

Камчатка входит в пятерку регионов с самой низкой зарегистрированной безработицей в стране. Почти каждый пятый житель края, по данным Росстата, зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц и более.

На начало года в крае проживали 313 тысяч человек. Килограмм свинины там стоит в среднем 406 рублей, литр молока — 88 рублей, десяток яиц — 105 рублей, хлеб из пшеничной муки — 77 рублей за килограмм.