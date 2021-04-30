Министерство по делам семьи предложили создать в России

Исполнительный директор Национального Родительского Комитета Юрий Оболонский предложил создать некий единый механизм для взыскания алиментов. Об этом сообщило ИА НСН.

«Сто тысяч людей не могут взыскать алименты. И даже если у них есть вопросы, они их не задают, поскольку на него нигде нельзя найти ответ. И поэтому нужно „одно окно“, как в Госуслугах, куда человек с подобной проблематикой должен прийти и написать заявление», — пояснил Оболонский.

Председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов выступил с другой инициативой. Он предложил сформировать специальное ведомство по делам семьи, поскольку ими занимается несколько государственных органов, в частности Минфин и опека.

«И было бы правильно создать министерство по делам семьи для того, чтобы не только уже в это одно окно не только все стекалось, но чтобы из этого органа исходили определенные инициативы и серьезный контроль», — заметил общественник.