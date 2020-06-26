Министерство курортов Краснодарского края разъяснило методику изоляции туристов с коронавирусом

Пресс-секретарь ведомства Вадим Прилепский напомнил, что об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора. Согласно им, заразившийся человек, который находится в отеле или санатории, должен изолироваться от других людей.

«В каждом отеле должен быть ответственный человек, назначенный от этого отеля, который вправе заниматься такими вопросами. В дальнейшем решается вопрос о госпитализации заболевшего. Он не должен находиться в отеле или в пансионате», — отметил Прилепский.