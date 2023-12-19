Общество 19 декабря 2023, 19:15 Министерство культуры Нижегородской области заключило соглашение о сотрудничестве с Александринским театром

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Министерство культуры Нижегородской области и Александринский театр подписали соглашение о сотрудничестве в дни проведения проекта «Национальная театральная школа» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило агентство «Время Н».

Результатом совместной работы станут обменные гастроли Александринского театра и творческих коллективов и исполнителей Нижегородской области. В рамках соглашения также предусмотрены стажировки и мастер-классы для артистов региона.

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Отмечается, что проект «Национальная театральная школа» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и объединяет более 25 регионов России.