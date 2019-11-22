Министерства выступили против продажи алкоголя с 21 года

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В пресс-службе Минфина газете напомнили, что «по Конституции граждане с 18 лет могут в полном объеме осуществлять свои права».

«Поэтому считаем, что в этом возрасте люди сами вправе принимать решение об употреблении алкоголя в том числе», — добавили в министерстве.

В свою очередь, в Минэкономразвития заявили, что новая норма создаст дополнительную нагрузку на бизнес — кассирам придется тратить время на определение крепости алкоголя.

Законопроект не поддержали также Минфин и Минюст. Министерство финансов подготовило проект негативного отзыва правительства на инициативу, сообщила газета.

В таблице разногласий ведомств сказано, что нововведение помимо Минздрава поддерживают многие главы регионов.

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Свои законопроекты о повышении возраста продажи алкоголя разработали Минздрав и группа депутатов во главе с Шамсаилом Саралиевым из «Единой России». В документе Минздрава прописано, что россияне, не достигшие 21 года, не смогут купить спиртное крепостью более 16,5%.

В сентябре министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила, что этот законопроект могут принять уже в 2019 году.