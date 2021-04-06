Потребление говядины упало до минимума за десять лет

В 2020 году спрос на говядину в России снизился до 1,94 миллиона тонн, это минимум за последние десять лет, следует из статистики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. На потреблении сказались ограничения в связи пандемией и снижение доходов населения, сообщил «Коммерсант».

По словам главы Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, из-за неопределенности с будущими доходами потребители стали экономить, выбирая вместо говядины более дешевое мясо птицы или свинину.

Кроме того, значительное количество говядины приходится на гостинично-ресторанный бизнес, сократившийся в прошлом году, отметил Юшин.

До 80% рынка говядины приходится на молочные породы. В этом сегменте и произошло сокращение. При этом потребление говядины мясных пород за семь лет взлетело в пять раз, указал эксперт.

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Андрей Дальнов считает, что сокращение рынка связано с тем, что коров все реже держат в личных подсобных хозяйствах.

В сети супермаркетов Metro рассказали, что спрос на дешевую говядину падает на протяжении нескольких лет. При этом продажи премиального мяса растут.