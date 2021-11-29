Минимум смертей от ковида с начала ноября выявили в России за сутки

За последние сутки в России зарегистрированы еще 33 860 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 27 700 человек, умерли — 1209. Это минимум смертей с 8 ноября 2021 года.

У 2562 заболевших не выявили клинических проявлений болезни. Больше всего заразившихся в Москве (+3434), Подмосковье (+2226) и Санкт-Петербурге (+2181).

За весь период пандемии СОVID-19 в России нашли у 9 604 233 человек, выздоровели 8 295 811 пациентов, скончались — 273 964.

С начала 2021 года в России началась массовая вакцинация. К настоящему моменту первую дозу вакцины получили 69 468 166 россиян, полностью привились — 60 795 702. Коллективный иммунитет составляет 51,8%. Однако для победы над пандемией нужно добиться как минимум 70%.

В Подмосковье с начала пандемии сделали 13 078 593 ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Президент России Владимир Путин по итогам совещания с правительством поручил главам регионов держать на контроле ситуацию с коронавирусом и наращивать темпы вакцинации.

В некоторых регионах РФ ввели обязательную вакцинацию для определенных групп населения. Например, люди от 60 лет в обязательном порядке должны прививаться в Приморском крае.