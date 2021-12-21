Прирост новых случаев коронавируса в России второй раз обновил минимум с октября

За минувшие сутки в России зафиксировали 25 907 случаев коронавируса, что более чем на тысячу меньше показателя 20 декабря, когда прирост заболевших обновил минимум с октября. Статистику представил федеральный оперштаб по борьбе с пандемий ковида.

По данным специалистов, новые случаи заражения коронавирусом выявили в 85 регионах страны, у 7,2% болезнь протекала бессимптомно. Лидером по приросту оказался Санкт-Петербург, там зафиксировали 2705 инфицированных. На втором месте Москва (1906), на третьем — Московская область (1811).

Также за сутки от ковида скончались 1027 пациентов, полностью выздоровели 40 219 пациентов, уточнили в оперштабе.

В Московской области с начала пандемии сделали 13 698 255 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С начала пандемии в России было выявлено 10 267 719 случаев коронавируса, жизни 299 249 заболевших спасти не удалось, поправились 9 055 199 человек. После начала кампании по вакцинации уровень коллективного иммунитета в стране составляет 58,2%. По этому показателю опережает другие регионы Подмосковье, где коллективный иммунитет превысил 75%.