Минимальный возраст для покупки оружия в России вырастет в 2022 году

Покупать некоторые виды оружия в России в 2022 году можно будет с 21 года, а не с 18 лет, как было раньше. Поправки в законодательство вступят в силу 29 июня. Но некоторые исключения все же будут, передало РИА «Новости».

Закон, повышающий минимальный возраст для покупки охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 лет до 21 года, в прошлом году подписал президент РФ Владимир Путин.

Действующий закон запрещает покупать огнестрельное оружие ограниченного применения россиянам в возрасте до 21 года. Новые поправки запретят им покупать и вышеупомянутые виды оружия.

Исключения в законе останутся для бывших и действующих военнослужащих, а также для тех, кто работает в военизированных госорганизациях.

Также новые требования обойдут стороной тех, кто профессионально занимается охотой, сотрудников организаций с особыми задачами и представителей коренных малочисленных народов, которые занимаются традиционными промыслами.

А покупать газовое, спортивное и охотничье оружие для спорта все так же разрешается с 18 лет.

Ранее в Госдуме предложили проверять кандидатов на получение оружия через ФСБ и МВД.