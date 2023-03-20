Общество 20 марта 2023, 04:20 Минимальный штраф за нарушение правил охоты предложили поднять в четыре раза «Известия»: штраф за нарушение правил охоты может вырасти с 500 до двух тысяч рублей Pixabay

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Госдума в апреле может в первом чтении принять закон об увеличении минимального штрафа за нарушение правил охоты. Вместо 500 рублей он составит две тысячи рублей, сообщили «Известия».

В пояснительной записке к законопроекту говорится о несоответствии существующей суммы штрафа ущербу от незаконной охоты.

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«Для примера: государственная пошлина за выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов составляет 650 рублей, ущерб от незаконной добычи, например, утки составляет 1,8 тысячи рублей», — сказано в документе.

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С 2019 по 2021 годы в России выявили более 121 тысячи нарушений требований правил охоты. На 80% из них пришелся минимальный размер административного штрафа в 500 рублей.

При этом за этот же период в результате незаконной охоты получили смертельные травмы 193 человека. Это произошло из-за несоблюдения правил. Размер причиненного вреда охотничьим ресурсам составил 79,8 миллиона рублей. На возмещение ущерба взыскали 51,6 миллиона рублей, говорится в пояснительной записке.

Ранее Министерство экологии и природопользования Московской области поддержало законопроект об ужесточении наказания за незаконную охоту. Министр экологии Подмосковья Тихон Фирсов отметил, что поправки являются актуальными.