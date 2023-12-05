Общество 05 декабря 2023, 14:03 Минимальный размер пенсии в Москве с доплатой вырастет с 2024 года Собянин: минимальный размер пенсии в Москве с доплатой увеличат до 24 500 рублей РИА «Новости»

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Минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличат со следующего года. Ее размер составит 24,5 тысячи рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, пенсия возрастет с 1 января 2024 года. Кроме того, индексация единовременных и ежемесячных социальных выплат коснется определенных категорий населения. Среди них — многодетные семьи, дети и родители погибших военнослужащих, семьи, воспитывающие детей-инвалидов или инвалидов с детства, студенческие и приемные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и многие другие.

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Ранее стало известно, что некоторые россияне получат две пенсии в декабре. Под эту категорию попали те, кто получают все виды пенсий и социальных выплат и у кого график выплат совпадает с праздничными и выходными днями.