Минимальные цены на водку, коньяк и бренди повысили в России

В России с 1 января повышаются минимальные цены на крепкие алкогольные напитки: водку, коньяк и бренди. Такие меры нужны для борьбы с теневым производством.

1 января вступил в силу приказ Минфина, согласно которому минимальная розничная цена водки в России теперь будет составлять не 215, а 230 рублей за пол-литра. Бутылка коньяка такого же объема подорожает с 388 рублей до 433, бренди — с 307 рублей до 315.

Кроме того, с 1 января повышаются закупочные цены на алкоголь у производителей и дистрибьюторов. Теперь купить водку у производителя можно будет минимум за 193 рубля, коньяк — за 342 рубля, а водку — за 249 рублей. У дистрибьюторов минимальная цена на водку составит 199 рублей, на коньяк — 359 рублей, а на бренди — 261 рубль.

Тем же приказом Минфина устанавливается минимальная цена на этиловый спирт из пищевого сырья в размере 57 рублей за литр.

Минимальные цены на алкоголь устанавливают для борьбы с теневым производством. Кроме водки, коньяка и бренди, в России существует минимальная стоимость шампанского — 164 рубля за 0,75 литра.