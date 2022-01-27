Минимальные цены на водку, бренди и коньяк повысили в России

Российский Минфин опубликовал новый приказ о повышении в стране минимальной стоимости водки, бренди и коньяка. Такой документ в среду, 26 января, опубликовали на официальном портале правовой информации.

Сообщается, что в приказ указанного ведомства, датированный еще 2007 годом, внесены некоторые изменения. Приказ говорит «об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28%».

В обновленном документе сказано, что розничная стоимость бутылки водки объемом в 0,5 литра повышается до 261 рубля, бренди — до 348 рублей, коньяка — до 480 рублей. Увеличены также минимальные отпускные цены на указанные алкогольные товары и оптовые цены на них, сообщила «Парламентская газета».

Ранее пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что повышение минимальной цены на алкоголь в России сейчас можно считать целесообразным в плане экономики. Отметим, что минимальные цены на алкогольную продукцию начали внедряться в стране с 2009 года. Такая мера введена в России для того, чтобы производить борьбу с теневым производством.