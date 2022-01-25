Минимальную цену на пиво могут ввести в России

Участники пивоваренного рынка в России выступили с предложением ввести в стране минимальную розничную цену на продукцию. Они считают, что такая мера могла бы помочь честной конкуренции и борьбе с контрафактными продуктами. Совещание о том, насколько это целесообразно, состоится в Комитете Совета Федерации по экономической политике во вторник, 25 января.

Такую информацию «Парламентской газете» предоставил член комитета Александр Жуков. Сенатор отметил, что обмениваться своими мнениями на этот счет будут различные министерства и ведомства, а также сами представители производителей пива, которые и выступили с инициативой.

«По мнению пивоваров, мера эта позволит минимизировать серый сектор и поспособствует здоровой конкуренции на рынке», — уточнил Александр Жуков. Он отметил, что само предложение прозвучало еще осенью прошлого года.

Ранее стало известно, что первый зампред Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников поддержал такую инициативу. Он отметил, что пивоваренная продукция составляет важную часть российского рынка, и она тоже должна подчиняться определенным правилам регуляции.

Плотников сказал, что считает предложения правильными и что задача государства — держать на собственном контроле все подобные вопросы. Однако он отметил, что пока еще сложно навскидку сказать, в каком размере должна быть установлена минимальная цена на пиво в России.