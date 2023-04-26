Общество 26 апреля 2023, 20:10 Минимальную с марта 2020 года инфляцию в годовом выражении зафиксировали в России МЭР: инфляция в годовом выражении в России замедлилась до 2,55% РИА «Новости»

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Инфляция в годовом выражении замедлилась в России. Согласно данным Минэкономразвития на 24 апреля, показатель составил 2,55% против 2,82% неделей ранее. Это минимальное значение с марта 2020 года, когда инфляция составила 2,5%, отметило РИА «Новости».

В обзоре МЭР «О текущей ценовой ситуации» отметили, что с 18 по 24 апреля рост цен составил 0,10%.

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«Год к году инфляция продолжила снижаться — до 2,55%», — подчеркнули в ведомстве.

В сегменте продовольственных товаров цены поднялись на 0,24% при увеличении стоимости как плодоовощной продукции, так и остальных продуктов. В секторе непродовольственных товаров МЭР зафиксировало подъем цен на 0,02%.

Цены на услуги в стране практически остались на уровне предыдущей недели. В ведомстве уточнили, что стоимость бытовых услуг поднялась, а на туристические, наоборот, снизилась. Этому способствовали увеличившиеся темпы удешевления авиабилетов на перелеты внутри страны.

В Росстате отметили, что недельная инфляция в стране с 18 по 24 апреля ускорилась до 0,1% с 0,04% неделей ранее. За этот период индекс потребительских цен составил 100,1%.