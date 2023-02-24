Общество 24 февраля 2023, 10:09 Минимальную разницу в показателях младенческой смертности в городе и на селе отметили в России Минздрав РФ: разрыв младенческой смертности между городом и селом стал минимальным Unsplash

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Разницу младенческой смертности в городах и селах отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на форуме «Медицина, доступная каждому», который проходит в Южно-Сахалинске. Слова главы Минздрава привел ТАСС.

«Мы видим сегодня по младенческому населению минимальный за все время разрыв между городским и сельским населением по показателю младенческой смертности. Это хороший тренд и хороший результат», — сказал министр.

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По словам Мурашко, показатели еще не достигли идеальных результатов, но они дают стимул к продвижению вперед.

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Ранее руководитель управления Федеральной службы государственной статистики Москвы и Московской области Леонид Калимуллин заявил, что Московская область стала лучшим регионом России по приросту населения. Сегодня в регионе проживают 8,5 миллиона человек. Из двух миллионов женщин с детьми порядка тысячи впервые стали мамами в 20-24 года.