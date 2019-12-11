Минимальную пенсию во Франции пообещали повысить до 1000 евро в 2022 году

«Мы гарантируем, что минимальная пенсия будет составлять тысячу евро в месяц при условии полного трудового стажа», — сказал премьер-министр.

Он отметил, что такие меры должны защитить тех граждан, чьи пенсии невелики, несмотря на то, что они всю жизнь работали. В том числе, это касается работников в области сельского хозяйства, ремесленников и торговцев.

Сейчас минимальный размер пенсии во Франции составляет 636,56 евро.

Эдуар Филипп выступил после массовой забастовки против пенсионной реформы. Акции проходят во Франции с 5 декабря. Французы выражали недовольство предложенными изменениями пенсионного законодательства.