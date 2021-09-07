Минимальное с конца июня число случаев коронавируса выявили в России за сутки

За последние сутки в России подтвердились 17 425 случаев COVID-19. При этом у 1240 человек болезнь проходит без активных клинических проявлений. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние 24 часа выздоровели 17 243 человека, умерли 795 больных. Больше всего новых случаев в Москве (+1187), Подмосковье (+880) и Санкт-Петербурге (+626).

За весь период пандемии коронавирусом в России заразились 7 047 880 человек. Выздоровели 6 302 250, скончались 188 785 пациентов.

В стране с января 2021 года идет массовая вакцинация. По последним данным, первую прививку сделали 46 миллиона россиян, полностью вакцинировались 39 миллионов. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она дала прогноз о том, что Россия достигнет коллективного иммунитета уже этой осенью.

Ранее стало известно, что в РФ создали прибор, который за 27 минут с высокой точностью может определить наличие СOVID-19 у человека. Аппарат разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).