Минимальное количество смертей от коронавируса с 12 октября 2020 года зафиксировали в России

Количество смертей в результате коронавируса в России за последние сутки оказалось минимальным с 12 октября 2020. Этот показатель составил 171 человек.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, новых случаев выявлено 8829. Среди них 2682 человека попали в больницу.

Общее количество заразившихся выросло до 18 128 691. Выздоровели за все время 17 464 120 человек. 13 030 — за последние сутки.

Полную вакцинацию прошли 86 465 330. Коллективный иммунитет в данный момент равен 43,7%.

Ранее генетик Андрей Исаев заявил, что во второй половине мая в России может вырасти уровень заболеваемости коронавирусом. Такие выводы он сделал на основе данных о распространении новой волны коронавируса в других странах.

Исаев отметил, что сейчас всплеск инфекции происходит в Азии — Китае, Гонконге, Корее, а также в Австралии и Новой Зеландии. Там зафиксированы новые версии штамма «омикрон» — ВА.4 и ВА.5. Пока ни один из них в России не обнаружили.