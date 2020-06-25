Минимальное число заразившихся коронавирусом выявили в Подмосковье

Впервые с середины апреля в Подмосковье выявили меньше 500 случаев заражения коронавирусом за сутки.

В Московской области за прошедшие сути коронавирусную инфекцию выявили примерно у 470 человек — это минимальное количество случаев с середины апреля, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на областной штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Последний раз менее 500 заболевших COVID-19 за сутки фиксировали 13 апреля. Тогда диагноз подтвердился у 495 человек.

В связи с этим общее количество заболевших COVID-19 в Подмосковье достигло 55 853 человек. Однако из этого числа скончались 832 жителя, включая еще 10 человек, кто умер за последние сутки.

За 24 часа в Московской области выздоровели 1414 человек. Таким образом, общее число перенесших вирус превысило 29 тысяч.

При этом в Москве за сутки 12 пациентов, у которых подтвердили коронавирус, скончались. Общее число смертей достигло 3669.

Тем временем в России за 24 часа выявили еще 7113 больных с COVID-19. Этот диагноз за все время получили 613 994 человека в России. Из них умерли 8605 (плюс 92 за сутки), а вылечились 368 822 пациента.