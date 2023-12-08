Общество 08 декабря 2023, 11:12 Минимальная зарплата в Москве в 2024 году вырастет почти до 30 тысяч рублей Минимальная зарплата в 2024 году в Москве вырастет на 18,5% до 29 389 рублей Сайт мэра и правительства Москвы

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В следующем году в Москве вырастет размер минимальной заработанной платы на 18,5%. Она превысит МРОТ в 1,5 раза и достигнет 29 389 рублей. Об этом сообщили на сайте столичной мэрии.

Минимальный размер заработанной платы утвердило правительство Москвы и установило на уровне региона. Работнику, отработавшему полный месяц, не смогут выплатить меньше этого значения.

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Кроме этого, увеличится и минимальный размер оплаты труда. В 2024 году он составит 19 242 рубля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Ранее РИА «Новости» составили рейтинг российских регионов по уровню зарплаты. Вверху списка оказались Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ, в конце рейтинга — Калмыкия и Ингушетия.