Минимальная цена на водку и коньяк в России вырастет с 1 января

Сейчас самую дешевую водку можно купить за 230 рублей.

Минимальная розничная цена на коньяк вырастет на 3% до 446 рублей за 0,5 литра с 433 рублей. Подорожает игристое вино. С нового года за 0,7 литра этого алкоголя придется заплатить минимум 169 рублей. Да праздника МРЦ на шампанское будет составлять 164 рубля.

По данным исследования специалистов из компании Nielsen, розничные цены на пиво в России снизились в этом году в среднем на 2%. Подешевел не сам пенный напиток, а тара — она стала меньше. Сейчас производители практически не выпускают больше пиво в классическом объеме 0,5 литра. Напиток продают в банках и бутылках 0,45 литра. Их содержимое в реальности подорожало с прошлого года на 0,5%.