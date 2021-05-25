Мини-платье Джулии Робертс из фильма «Красотка» вернулось в моду

Модным трендом этого лета стало облегающее короткое платье из фильма «Красотка», которые было надето на Джулии Робертс. Об этом сообщило РИА ФАН.

Оно состоит из кроптопа, которое в соединяется с мини-юбкой при помощи кольца в районе живота. Такое платье появилось уже во многих магазинах.

Ранее стилист Влад Лисовец рассказал, какие джинсы сейчас в моде. Он заявил, что сейчас актуальны джинсы клеш. Следует выбирать модели с завышенной талией голубого цвета.

«Укороченные, обрезанные ножницами джинсы, которые мы носили последние три года, уходят в прошлое. Откажитесь от скинни, это сейчас немодно», — заключил стилист.

Он добавил, что лучше всего носить их с ботинками или кедами.

Ранее ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев заявил, что продюсер Яна Рудковская — икона моды в России. Он назвал самых модных и стильных звезд в стране. Звание «икона стиля» от кутюрье получила актриса Рената Литвинова. Васильев внес ее имя в один список с мировыми иконами: шведской актрисой Гретой Гарбо, первой леди США Жаклин Кеннеди и британской принцессой Дианой Спенсер. Он уверен, что Литвинова неповторима.