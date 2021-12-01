Минфин запланировал эксперимент по онлайн-продаже вина на весну 2022 года

Эксперимент по дистанционной продаже вина из отечественного сырья может начаться в России 31 марта 2022 года. Планируется, что он стартует в столичном регионе и продлится до конца 2024-го.

Необходимый законопроект разработали в Минфине, сообщила газета «Известия». Ведомство хочет допустить к торговле самих производителей. Товар они представят на специальном сайте «Почты России», а компания доставит товар покупателю.

Пилотным проект станет для Москвы и Подмосковья, его также запустят в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях. В «Почте России» объяснили выбор регионов хорошо развитой на их территории инфраструктурой. Свою роль сыграл и их выход в топ-10 по потреблению винодельческой продукции в 2020 году.

Минфин разработал проект закона, чтобы дополнительно поддержать российское виноделие. В министерстве предполагают, что он изменит баланс на рынке в пользу отечественной продукции. Возраст покупателей планируют подтверждать через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) при получении товара.