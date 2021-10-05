Минфин заявил о признаках перегрева потребительского рынка в России

В российском Минфине сообщили о том, что на потребительском рынке страны наблюдаются признаки перегрева. Самая острая ситуация, как отметили в ведомстве, сложилась с продуктами питания. Документы об основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022-й год Министерство финансов уже направило в Госдуму.

Внутренней предпосылкой для перегрева, как сообщили «Известия», Минфин считает рост спроса, который значительно опережает возможности производства. Что касается внешних факторов, то ведомство назвало указывает бюджетно-кредитую «накачку» денег в развитых странах, а также глобальный дефицит производственных мощностей в отдельных товарных группах. По мнению экспертов, все эти факторы в совокупности влияют на то, что в России наблюдается инфляция.

Самый большой рост цен зафиксирован на продукты питания. В сравнении с августом прошлого года за август текущего стоимость успела вырасти сразу на 6,68%. За год цена продовольственных товаров увеличилась на 7,7%. Больше всего подорожал сахар — на 38,1%, а также подсолнечное масло и яйца. Тем временем, эксперты предрекают, что к зиме еще больше подорожают овощи, фрукты и электроника.