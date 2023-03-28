Общество 28 марта 2023, 10:52 Минфин захотел сократить число казенных госучреждений в России РБК: в Минфине планируют сократить число казенных госучреждений РИА «Новости»

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Министерство финансов планирует сократить количество казенных госучреждений в России, сообщил РБК. По данным издания, в Минфине полагают, что это позволит поднять зарплаты сотрудникам и повысить эффективность управления бюджетными расходами.

При этом, по данным РБК, несмотря на предложение сократить число казенных учреждений в стране, объемы бюджетных ассигнований, которые предусмотрены на оплату труда их работников, хотят сохранить в прежнем объеме, чтобы повысить уровень оплаты труда.

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В пресс-службе Минфина изданию подтвердили, что сейчас правительство занимается работой по оптимизации сети госучреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти «правительственного блока».

В начале этого года в России зарегистрировали 9024 федеральных государственных казенных учреждения. Больше всего таких учреждений (2402) находится в ведении МВД. На втором месте — Минюст (1958), затем следует ФСИН (1724).