Минфин выступил против идеи ввести налоговый вычет за аренду жилья

Налоговый вычет за аренду жилья предложили ввести в России. Но замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что ведомство не готово одобрить такую инициативу.

«В сегодняшних условиях, когда регионы борются с последствиями пандемии, у них и так тяжело с доходами, это слишком будет сокрушительный удар по их бюджетам. Как вы знаете, НДФЛ зачисляется в доходы субъектов», — процитировало Сазанова РИА «Новости».

Заместитель министра добавил, что в нынешних условиях министерство не готово поддержать идею о введении такого налогового вычета.

В августе министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило ввести новый налоговый вычет. Речь идет о вычете за аренду жилья. Ведомство пояснило, что изменения необходимо внести в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». По словам министерства, принятие подобной меры поможет российскому рынку арендного жилья развиваться.

Ранее риелторы предупредили о подорожании аренды жилья в некоторых крупных городах. Цены могут начать увеличиваться уже осенью.