Минфин: выстоять под санкциями России помогла готовность к ним

Выстоять под напором западных санкций России помогает готовность к ним, а также слаженная работа правительства и Центробанка. Об этом изданию «Абзац» сообщили в пресс-службе Минфина.

«Негативный эффект от беспрецедентных по масштабам и охвату санкций был снижен существовавшей готовностью к ним. Среди прочего она проявлялась в бесспорной бюджетной устойчивости, ответственной денежно-кредитной политике, низком уровне государственного долга, проведенной работе по выстраиванию финансовой инфраструктуры, которая обеспечила бесперебойность осуществления платежей внутри (СПФС, НСПК, карты „Мир“, СБП)», — сообщили в ведомстве.

Правительство и Центробанк приняли меры для стабилизации пассивной базы банковской системы, курса и смогли обеспечить бесперебойную работу финансовых организаций.

«При этом сжатие производственной активности произошло в гораздо меньшей степени, чем предполагает величина внешнего шока. Производители оперативно перестраивают производственно-логистические цепочки, а часть вынужденных потерь добавленной стоимости абсорбируется различными программами поддержки», — добавили в министерстве.