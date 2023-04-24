Общество 24 апреля 2023, 16:28 Минфин уточнил, кого не коснется повышение налогов для россиян за границей Минфин: повышение НДФЛ для уехавших россиян не затронет работников с трудовыми договорами РИА «Новости»

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Законопроект об увеличении НДФЛ на 30% для сотрудников, работающих дистанционно за границей, не коснется тех, кто заключил трудовой договор. Об этом сообщила пресс-служба Минфина в Telegram-канале.

«Законопроект в настоящее время еще дорабатывается на площадке правительства», — уточнили в министерстве.

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В ведомстве напомнили, что в Госдуму внесли документ о налоговых поправках, который предусматривает применение 30% ставки НДФЛ при удаленной работе. Минфин пояснил, что они не затронут сотрудников, которые работают по трудовым договорам.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб сочла объективным повышение ставки НДФЛ для уехавших россиян. Она обратила внимание, что в России сотрудник мог бы тратить зарплату на приобретение товаров и услуг, вкладывая в отечественную экономику.

Поправки к закону могут вступить в силу 1 января 2024 года.