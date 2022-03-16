Минфин сообщил о росте производства золота в России в 2021 году

Производство золота в России в 2021 году увеличилось на 1,84% по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минфин.

В прошлом году объем производства составил 346,42 тонны, тогда как в 2020 году произвели 340,17 тонны.

Тем временем производство попутного золота упало с 319,05 до 288,12 тонны, а добычного — с 438,35 до 429,26 тонны.

При этом производство вторичного золота увеличилось с 208,33 до 228,32 тонны.

За отчетный период в России произвели 945,7 тонны серебра, что на 2,12% ниже, чем в 2020 году.

В том числе производство добычного серебра составило 429,26 против 438,35 тонны за 2020 год, вторичного — 228,32 против 208,33 тонны, попутного — 288,12 против 319,05 тонны.

Ранее стало известно, что Центробанк приостановил закупку золота у банков.