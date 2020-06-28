Минфин сократит финансирование нацпроектов

Министерство финансов России пересмотрело политику распределения средств на нацпроекты. В 2021–2022 годах ведомство выделит на 150 миллиардов рублей меньше, чем предполагалось последними поправками в федеральный бюджет на 2020–2022 годы.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на предварительные проектировки материалов Минфина, оказавшихся в распоряжении издания.

Причиной происходящих изменений назван перенос и перераспределение ресурсов в ближайшие годы.

Больше всего сэкономят на «Демографии» — всего на 150 миллиардов рублей за два года. Почти вся сумма относится к пересмотру планов по поддержке семей с детьми.

Также сократятся расходы на модернизацию и расширение магистральной инфраструктуры. В других сферах финансирование почти не будет урезано, кое-где даже прибавится, пишет газета.

Специалисты считают, что для выхода из кризиса необходимо сохранить инвестиции в нацпроекты в максимальном объеме. А если этого не сделать, есть риск, что конкурентоспособность российской экономики будет снижаться и страна войдет в новую мировую систему подчиненным игроком.