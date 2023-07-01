Общество 01 июля 2023, 02:05 Минфин России расширил перечень офшорных зон до 91 страны РИА «Новости»

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Министерство финансов России расширило список офшорных зон более чем в два раза. Приказ вступит в силу 1 июля 2023 года.

Ранее в перечень офшорных зон входило 42 страны, приказ был опубликован в 2007 году. В новую редакцию перечня входит 91 страна. Минфин добавил в список Украину, Великобританию, Швейцарию США, Канаду и Японию.

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Также в перечень внесли Британскую Антарктическую территорию, Исландию, Северную Македонию и ряд островных государств.

«Расширение списка повлияет в первую очередь на налоговую нагрузку бизнеса, в составе группы компаний которых есть иностранные компании, в особенности холдинговые и субхолдинговые компании», — рассказала РИА «Новости» юрист практики международного налогового планирования BGP Litigation Линда Куркулите.

Правительство продлило период, за который налогоплательщикам не начисляют пени за ошибки в уведомлениях об исчисленных налогах. В Минфине уточнили, что для этого на едином налоговом счете должно быть достаточное количество денег для погашения налоговой суммы.