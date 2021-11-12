В Министерстве финансов России разработали проект поправок в Налоговый кодекс, который освободит семьи с детьми от уплаты процентов при продаже жилья. Об этом сообщил РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил источник.

В этом проекте несколько условий, при которых будет действовать освобождение от налога. Россияне в случае утверждения документа получат льготу, если у них двое или более несовершеннолетних детей или дети до 24 лет, которые учатся очно. Еще одно из условий — покупка новой квартиры в год продажи старой.

Также новая квартира должна быть больше старой, а ее кадастровая стоимость не должна превышать 50 миллионов рублей. Соотечественников могут освободить от налога, если ни у них, ни у детей нет жилья, площадь которого больше половины приобретаемого. В Минфине запланировали, пишет РБК, что поправки будут действовать с даты официального опубликования закона. Сейчас при продаже квартир россиянам нужно заплатить НДФЛ по стандартной ставке в 13%. В существующем законе есть исключения.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что россияне могут экономить на налоге на имущество за счет льгот, вычетов или оспаривания кадастровой стоимости недвижимости.