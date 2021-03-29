Минфин рассмотрит идею снижения НДС для сферы общепита

Министерство финансов России прорабатывает вопрос снижения налога на добавленную стоимость для сферы общественного питания. С инициативой выступил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Он сообщил ТАСС, что шансы на одобрение высокие. Предложение о снижении НДС бизнесменам, занимающимися сферой общественного питания, бизнес-омбудсмен направил Владимиру Путину в конце января. Титов считает, что ставку нужно нужно снизить с 20% до 10%, либо полностью обнулить.

«Реакция на обращение есть. Минфин сказал, что они работают. То есть это серьезно прорабатываемая тема. Я оцениваю возможность ее принятия как высокую, шансы больше в позитиве. С ходу такие вещи не решаются, но если Минфин не отверг идею с порога, значит, это хороший знак», — отметил он.

Титов отметил, что основные продукты, которые закупают кафе и рестораны, облагаются НДС по ставке 10%. Эксперимент со снижением налоговой ставки для сферы общепита, по мнению бизнес-омбудсмена, позволит создать стимулирующие налоговые условия в иных отраслях.