Минфин раскрыл детали проекта новой системы пенсионных накоплений

«Минфин разработал новый законопроект c предварительным рабочим названием „О гарантированном пенсионном продукте“, в настоящий момент он направлен на согласование в Минтруд», — сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что ведомство собирается в ближайшее время обсудить проект закона с профессиональным и экспертным сообществом. Затем документ внесут в правительство.

Один из основных элементов «гарантированного пенсионного продукта» представляет собой добровольное присоединение гражданина к системе накоплений.

Кроме того, государство обязуется гарантировать сохранность долгосрочных накоплений пенсии. Так, накопительные счета граждан будут регистрироваться центральным администратором. Для граждан введут налоговые вычеты, а для бизнеса — льготы.

«Основная цель данного законопроекта — создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, создание стимулов как для самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ», — отметили в Минфине.

О подготовке ЦБ и Минфином новой модели формирования пенсионных накоплений замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил в конце августа. Называться ИПК, как планировалось ранее, система не будет.