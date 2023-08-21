Общество 21 августа 2023, 15:26 Минфин проработает вопрос о предоставлении кредитных каникул многодетным семьям Лантратова: Минфин поддержал идею о кредитных каникулах для многодетных семей Unsplash

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Министерство финансов России поддержало предложение первого зампреда думского комитета по просвещению Яны Лантратовой о предоставлении кредитных каникул многодетным семьям. Об этом депутат рассказала в своем Telegram-канале.

В министерстве на отправленный запрос сообщили, что поддерживают идею комплексной проработки вопроса. Эксперты обсудят предложение.

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«В том числе с учетом позиций участников финансового рынка», — указано в ответе.

Депутат Лантратова написала, что по данным на 1 января 2023 года, средняя сумма задолженности трудоспособного человека — 330-360 тысяч рублей. В мае этого же года суммарные ипотечные долги россиян достигли рекордного показателя — 15,1 триллиона рублей.

Большие проблемы с погашением задолженности встречаются в многодетных семьях. Более 80% малоимущих в России, по словам Лантратовой, это семьи с детьми. Поэтому необходимо ввести кредитную амнистию, добавила она.

Ранее Государственная дума приняла законопроект, который закрепил на постоянной основе право россиян на кредитные каникулы по потребительским кредитам. Инициатива позволит заемщику попросить у кредитора льготный период на срок до полугода по займу, размер которого не превышает определенного значения.