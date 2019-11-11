Минфин предложил законодательно смягчить требования валютного контроля
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Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на текст законопроекта и замминистра финансов Алексея Моисеева, злоумышленники, попадающие под эти две статьи кодекса, используют их для реализации других преступлений. Например, с их помощью могут отмывать доходы, полученные незаконным путем.
Таким образом, Министерство финансов планирует включить в УК переводы по подложным бумагам нерезидентам, что станет новым квалифицирующим признаком. Наказанием за такое преступление станет лишение свободы на пять лет. Статью о невозврате валютной выручки Минфин предложил отменить совсем.
По словам Моисеева, новый законопроект пока не рассматривали в правительстве. Некоторые ведомства и Центробанк выступают против упразднения уголовной ответственности, но Минфин попросил официально обсудить вопрос в российском правительстве.