Минфин предложил законодательно смягчить требования валютного контроля

Российский Минфин разработал проект поправок в Уголовный кодекс. Он предусматривает отмену двух статей, касающихся нарушений закона в валютной сфере. Речь идет о невозврате валютной выручки, а также наказаниях за переводы нерезидентам страны с помощью подложных документов.

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Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на текст законопроекта и замминистра финансов Алексея Моисеева, злоумышленники, попадающие под эти две статьи кодекса, используют их для реализации других преступлений. Например, с их помощью могут отмывать доходы, полученные незаконным путем.

Таким образом, Министерство финансов планирует включить в УК переводы по подложным бумагам нерезидентам, что станет новым квалифицирующим признаком. Наказанием за такое преступление станет лишение свободы на пять лет. Статью о невозврате валютной выручки Минфин предложил отменить совсем.

По словам Моисеева, новый законопроект пока не рассматривали в правительстве. Некоторые ведомства и Центробанк выступают против упразднения уголовной ответственности, но Минфин попросил официально обсудить вопрос в российском правительстве.