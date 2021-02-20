Минфин предложил расширить «Семейную ипотеку» на частные дома

Минфин РФ предложил распространить на строительство частных домов льготную программу «Семейная ипотека» под 6% годовых. Там посчитали, что данное решение поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия.

Изменения предлагается внести в льготную программу «Семейная ипотека под 6% годовых». Речь идет об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия.

Помимо этого, по его мнению, повысить доступность поможет снижение процентной ставки на индивидуальное жилищное строительство.

В России в январе выдали рекордное количество ипотек. Но объем все равно оказался далек от показателей декабря. В стране еще действует льготная программа, но уже летом она может закрыться.

За все время существования льготной программы «Семейная ипотека под 6% годовых» выдали 129,4 тысячи кредитов на сумму 344,3 миллиарда рублей. Из них в 2020 году выдано 78,8 тысячи кредитов на 214,9 миллиарда рублей. Субсидий из федерального бюджета предоставили на сумму 6,3 миллиарда рублей, из них в 2020 году — 4,9 миллиарда рублей.