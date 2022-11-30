Общество 30 ноября 2022, 08:29 Минфин предложил распространить МРЦ на весь алкоголь «Известия»: Минфин хочет ввести МРЦ на алкоголь piqsels

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Минфин хочет ввести в России минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь. Об этом сообщили журналисты «Известий» со ссылкой на замглавы ведомства Алексея Сазанова.

В списке продуктов, на которые хотят ввести МРЦ — тихие вина и пиво. Ранее эту меру уже распространили на водку, коньяк и бренди. Правило с минимальной стоимостью этих видов алкоголя начнет действовать уже со следующего года. Сроки введения МРЦ на тихие вина и пиво пока не уточняются.

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«Дальше в зависимости от ситуации правительство решит, как такое право должно быть реализовано», — сказал Сазанов.

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По предварительным данным, МРЦ на тихие вина может составить менее 239 рублей. Минимальная стоимость других видов алкоголя, которые ранее не попадали под ограничение, пока не уточняется.

МРЦ поможет контролирующим органам бороться с контрфактной продукцией. Эту меру поддержали в Минсельхозе. Представители этого ведомства уточнили, что нормативные акты появятся, если эту идею поддержат отраслевые эксперты.