Общество 02 декабря 2022, 00:40 Минфин предложил ограничить налоговый режим для самозанятых РИА «Новости»

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Минфин выступил за ограничение режима для самозанятых. По мнению автора инициативы замдиректора Департамента налоговой политики Виталия Прокаева, сейчас он конкурирует с другими налоговыми режимами для малого бизнеса. Его слова привела газета РБК.

По мнению Прокаева, использовать режим для самозанятых должны только при расчетах между физическими лицами.

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Сейчас самозанятые платят налог на профессиональный доход по льготной ставке — 4%, если оказывают услуги физическим лицам. Если же они сотрудничают с юрлицами, то налог составляет 6%.

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По мнению чиновника, режим для самозанятых не должен соперничать с другими льготами для малого и среднего предпринимательства.

Прокаев также добавил, что у Минфина есть ряд других вопросов к этому налоговому режиму. Например, при работе через операторов самозанятые платят им некий процент, однако затем налоги высчитываются с полного дохода, без учета этих комиссий. Такие жалобы особенно часто поступают от таксистов, которые отдают часть заработанного агрегаторам.

Ранее сообщалось, что мошенники стали открывать магазины на иностранных маркетплейсах, используя ИНН самозанятых. Россияне, оформившие такой налоговый режим, начали получать жалобы от покупателей. Оказалось, что их имя и документы используют злоумышленники, оказывая некачественные услуги.