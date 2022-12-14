Общество 14 декабря 2022, 12:08 Минфин предложил объединить ОМС и ДМС в одну систему «Ведомости»: Минфин рассмотрит предложение объединить системы ОМС и ДМС

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Обязательное и добровольное медицинское страхование следует объединить в единую систему к 2030 году. Такое предложение высказало Министерство финансов России, сообщили «Ведомости».

Всероссийский союз страховщиков прокомментировал эту инициативу. Ведомство отметило, что подходы к дальнейшему развитию системы медицинского страхования уже обсудили с рынком.

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«Администрированием системы — как в ДМС, так и в ОМС — должны заниматься страховые компании, использующие в деятельности клиентоориентированный подход», — заявили страховщики.

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Ранее власти Донецкой Народной Республики подписали соглашение о взаимодействии с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС).Врио главы ДНР Денис Пушилин заметил, что теперь республике предстоит серьезная работа. Ей в краткие сроки нужно выйти на уровень всей России. Уже после новогодних праздников в регионе жителям ДНР начнут выдавать полисы обязательного медицинского страхования.