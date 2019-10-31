  • Минфин предлагает распространить налог на самозанятых еще на 19 регионов

    31 октября 2019, 02:46

    Александра Каширина

    Министерство финансов предложило расширить предварительный перечень регионов со специальным налоговым режимом для самозанятых за счет регионов-доноров и субъектов с городами-миллионниками. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».
    Минфин предлагает распространить налог на самозанятых еще на 19 регионов

    К 2020 году этот список может пополниться еще 19 субъектами. Это подтвердил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

    Это значит, что к экспериментальному налоговому проекту могут присоединиться еще 19 субъектов РФ. Полный список имеется на сайте ведомства.

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    С 1 января 2019 года специальный налоговый режим для самозанятых стал доступен жителям Москвы, Московской и Калужской областям и Татарстану.

    Предполагается, что самозанятые при годовом доходе не более 2,4 миллиона рублей и без наемных работников платят единый налог в размере 4% при работе с физлицами и 6% с юрлицами и ИП. По данным налоговой, к проекту присоединилось 250 тысяч россиян.

    На заседании был также одобрен законопроект, позволяющий самозанятым делать закупки у госкомпаний наравне с малым бизнесом.