Минфин поставил точку в вопросе о появлении налога на мясо в России

Вопрос о введении налога на мясо в России не рассматривается и не обсуждается. С таким заявлением выступила пресс-служба Минфина. В ведомстве отметили, что не готовят поправок для этого вида продукта в налоговое законодательство.

«Введение налога на мясо в России не планируется. Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство, этот вопрос в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде», — процитировало пресс-службу РИА «Новости».

О возможном введении налога на мясо заявил специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в ходе выступления на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121».

Он пояснил, что по мере увеличения температуры на Земле страны будут применять новые модели для снижения выбросов углекислого газа. Это означает, что будут применяться новые налоги, в том числе и на сельское хозяйство, в частности на мясо.

После на своей странице в Facebook Песков уточнил, что эта практика коснется только стран — экспортеров мясной продукции, тем более что такой налог закрепят на уровне торговли эмиссионными квотами. То есть каждая страна сможет выбрасывать определенный объем CO2, а за дополнительные выбросы покупать специальное разрешение.

Песков подчеркнул, что для российской экономики эта проблема неактуальна, а значит, к подорожанию мяса не приведет ни при каком сценарии.