Общество 27 января 2023, 05:51 Минфин попросили запретить продажу безникотиновых смесей онлайн ОПИ попросила Минфин и Минздрав запретить продажу безникотиновых смесей онлайн РИА «Новости»

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«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) направила письма в адрес Минфина и Минздрава России, в которых призвала запретить на продажу безникотиновых смесей для кальянов онлайн, как это уже сделано в отношении табачных изделий, сообщили «Известия» .

Активисты сослались на результаты исследования ученых брянского университета Петровского, согласно которым в смесях кроме никотина обнаружены формальдегид и ацетон. При этом производители не указывают вредные вещества в составе смесей.

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Поэтому считается, что курительные смеси меньше вредят здоровью, чем никотин. Но от потребителей попросту скрывают риск развития рака легких и проблем с сердцем. В связи с этим ОПИ предлагает включить бестабачные смеси к подакцизные товары.

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