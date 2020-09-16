Минфин назвал цену пачки сигарет после повышения акциза

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что стоимость пачки сигарет в России вырастет примерно на 20 рублей. Если акцизы на табачные изделия повысят на 20%, то средняя стоимость пачки вырастет примерно на 17%.

«Примерно это будет стоить около 20 рублей к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 рублей», — отметил министр. Его слова приводит РИА «Новости».

Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства анонсировал предложение повысить ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции. По его словам, это нужно для того, чтобы «обеспечить доходы на реализацию социальных обязательств» государства.

С инициативой выступил Минфин, который предложил в следующем году повысить ставку вместо четырех на 20%. При этом специалисты рассказали «360», что индексация акцизов поможет увеличению не доходов в бюджет, а количества контрафактной табачной продукции на российском рынке.

Сейчас акциз на сигареты равен 1966 рублям каждую тысячу штук. К этому прибавляется 14,5% расчетной стоимости, рассчитываемой из максимальной розничной цены, но не менее 2671 рубля за тысячу штук.