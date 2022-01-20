Минфин назвал сумму, потраченную Россией на борьбу с СОVID-19

Федеральный бюджет в 2021-м потратил 850 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией. Эти цифры в беседе с РБК привел руководитель Министерства финансов РФ Антон Силуанов.

Министр сообщил, что в этот бюджет вошли траты на мероприятия по здравоохранению и выплаты медикам.

Основными задачами правительства являются подготовка первичного звена оказания медицинской помощи, подготовка больниц и поликлиник.

«Нужно оплачивать больничные листы, поддержку медиков, обеспечение бесплатными лекарствами», — рассказал Силуанов.

Министр признался, что у Минфина есть понимание возможного распространения «омикрон»-штамма, необходимые средства выделены из бюджета. Ведомство отслеживает распространение «омикрона» в других странах и перенимает необходимый опыт.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко внимательно следить и прогнозировать ситуацию по обеспечению лекарствами и медицинскими изделиями больниц вместе с властями субъектов.