Минфин назвал последствия для России при $10 за нефть

Российская казна может потерять в год порядка 5% ВВП, если ценник на нефть марки Urals рухнет до 10 долларов за баррель. Но паниковать пока рано, такое значительное падение стоимости маловероятно. Соответствующие подсчеты сделало Министерство финансов РФ.

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Как пишет газета «Известия» со ссылкой на проект бюджета 2020–2022 годов, 10 долларов за баррель является минимальной возможной стоимостью. При падении цены на нефть до такого уровня Россия потеряет в год 5% ВВП, а если тенденция сохранится в течение 10 лет, то казна потеряет уже более 70% годового ВВП. Для сравнения в прошлом году он составил 103 триллиона рублей.

При этом специалисты отметили, что такой сценарий является самым радикальным из возможных, поэтому вряд ли сбудется.

«Рассчитывать урон в случае апокалипсиса — это скорее чисто техническая задача. На основе предельно низких показателей проще оценить чувствительность экономики к более мягким сдвигам на ключевых рынках», — пояснила глава направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина.

По расчетам Минфина, наиболее реальный вариант установления цены на нефть — это падение стоимости до 40 долларов за баррель. При таком развитии событий государственный бюджет никак не пострадает.