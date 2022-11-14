Общество 14 ноября 2022, 03:55 Минфин изучит вопрос перехода на новые котировки нефти Urals РБК: Минфин продолжит использовать котировку нефти Urals, но изучит переход на другие РИА «Новости»

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Министерство финансов продолжит использовать нынешнюю котировку нефти Urals при расчете экспортной пошлины и налогов на добычу сырья. При этом ведомство планирует в начале 2023 года рассмотреть альтернативные варианты, написал РБК.

Сейчас Минфин использует систему оценки международного ценового агентства Argus. При расчетах специалисты опираются на уровень цен на средиземноморском и роттердамском рынках нефти. Но в регионах торговая активность упала на фоне введения эмбарго Евросоюза.

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В связи с этим поступило предложение перейти на более актуальный способ расчета. За основу хотят взять стоимость конкретной экспортной партии сырья в российских портах. При этом оценку будут делать на базисе FOB, предполагающем оплату расходов на доставку и страхование покупателем.

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«Минфин совместно с Минэнерго, МЭР и нефтяными компаниями в первом квартале следующего года обсудит целесообразность перехода на использование других котировок», — заявили в пресс-службе министерства.

Там уточнили, что в 2023 году ведомство намерено продолжить использовать прежние котировки.