  • Минфин хочет взимать по 50 рублей за акцизы на вейпы

    14 сентября 2019, 05:35

    Наталья Жуковская

    Российское Министерство финансов предлагает со следующего года взимать акциз с вейпов и электронных сигарет по 50 рублей за штуку, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на соответствующие поправки к Налоговому кодексу.
    Минфин хочет взимать по 50 рублей за акцизы на вейпы

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    Ежегодно акциз будут повышать на две рубля, то есть в 2021 году производитель будет платить 52 рубля за устройство, в 2022-м — 54 рубля и так далее.

    Правительственная комиссия по законопроектной деятельности еще в мае этого года одобрила законопроект Минфина. Подакцизными товарами становятся электронные сигареты и вейпы. А вот системы нагревания табака в перечень в итоге не внесли.

    Но ранее глава департамента налоговой и таможенной политики Министерства Алексей Сазанов заявил, что эксперты ведомства готовы рассмотреть предложения о введении акциза на электронные системы нагревания.