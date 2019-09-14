Минфин хочет взимать по 50 рублей за акцизы на вейпы
Российское Министерство финансов предлагает со следующего года взимать акциз с вейпов и электронных сигарет по 50 рублей за штуку, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на соответствующие поправки к Налоговому кодексу.
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Ежегодно акциз будут повышать на две рубля, то есть в 2021 году производитель будет платить 52 рубля за устройство, в 2022-м — 54 рубля и так далее.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности еще в мае этого года одобрила законопроект Минфина. Подакцизными товарами становятся электронные сигареты и вейпы. А вот системы нагревания табака в перечень в итоге не внесли.
Но ранее глава департамента налоговой и таможенной политики Министерства Алексей Сазанов заявил, что эксперты ведомства готовы рассмотреть предложения о введении акциза на электронные системы нагревания.