Минфин хочет взимать по 50 рублей за акцизы на вейпы

Последняя затяжка. Почему умирают вейперы? Подробнее

Ежегодно акциз будут повышать на две рубля, то есть в 2021 году производитель будет платить 52 рубля за устройство, в 2022-м — 54 рубля и так далее.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности еще в мае этого года одобрила законопроект Минфина. Подакцизными товарами становятся электронные сигареты и вейпы. А вот системы нагревания табака в перечень в итоге не внесли.

Но ранее глава департамента налоговой и таможенной политики Министерства Алексей Сазанов заявил, что эксперты ведомства готовы рассмотреть предложения о введении акциза на электронные системы нагревания.